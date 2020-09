Seychelles International Airways comincia i voli a lungo raggio

Seychelles International Airways ha confermato che inizierà le sue operazioni a lungo raggio con un primo volo il 10 settembre. Come riportato da Eturbonews, il vettore è una compagnia aerea privata di proprietà delle Seychelles con sede nell'arcipelago dell'Oceano Indiano. Il concetto di compagnia aerea è nato nel 2011 quando Air Seychelles, il vettore nazionale, ha iniziato ad avere problemi finanziari con conseguenti licenziamenti.

L’attuale amministratore delegato di Seychelles International Airways, Robert Marie, all'epoca era un pilota della compagnia, preoccupato per un possibile fallimento. Per questo Marie ha messo sul piatto un investimento da 20 a 50 milioni di dollari, effettuato da banche locali e straniere, e una partnership con una società con sede in Francia, EuroAfrica Trading.



Il primo volo operato da un A340-600 noleggiato trasporterà una delegazione di 40 persone per incontrare il team della compagnia e i funzionari governativi.

Marie ha detto che a causa della pandemia, la compagnia aerea si concentrerà sui voli cargo per cominciare.

“Al momento non ci concentreremo sui voli passeggeri a meno che non ci sia una richiesta specifica o un volo charter, che seguirà tutte le procedure sanitarie”.

Non appena le condizioni lo consentiranno, la nuova compagnia potrebbe tuttavia tornare al piano originale, che prevedeva voli intercontinentali a lungo raggio. Queste operazioni dovrebbero iniziare post Covid-19.



Marie ha sottolineato che "La nostra base sarà alle Seychelles e fungerà da hub". Questo fa parte della strategia a breve termine della compagnia aerea. Nell'ambito della strategia a lungo termine, Marie vuole che la compagnia aerea diventi il principale vettore sul lungo raggio dalle Seychelles e prevede anche la costruzione di un terminal moderno. Il logo della compagnia aerea deriva da uno degli uccelli endemici del paese, il Seychelles blue pigeon.