La pandemia non frena i piani di sviluppo di easyJet sull'Italia. La compagnia low cost rilancia sul Malpensa con una serie di nuove rotte in arrivo nei prossimi mesi.

Sul fronte internazionale, il vettore annuncia da fine marzo 2021 un nuovo volo giornaliero da Mxp a Bucarest. Ma, secondo quanto anticipato dal vettore in una nota, sarebbero in arrivo altre novità sul fronte dell’Est Europa e non solo per Malpensa.



Inoltre easyJet ha anche annunciato l’aumento delle frequente da Milano sulla Sicilia, arrivando a 7 voli giornalieri su Catania e 5 su Palermo.



I risultati di agosto e le prospettive

Su Milano, nel mese di agosto easyJet ha operato al 60% della propria capacità. “Oltre alla cresca sul mercato internazionale, intendiamo anche consolidare la nostra presenza su quello domestico - commenta Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. Durante l’estate i collegamenti nazionali sono andati molto bene e sono quindi contento di di poter annunciare l’aumento delle frequenze sulle nostre rotte tra Milano Malpensa e la Sicilia”.