easyJet riduce le prospettive: opererà meno del 40% della capacità

easyJet opererà meno del 40% della sua capacità nel quarto trimestre di quest’anno, a causa delle restrizioni governative in continua evoluzione in tutta Europa.

Il vettore sottolinea come questo continuo cambiamento nelle regole influenzi negativamente anche le decisioni di viaggio della clientela.



"Stiamo monitorando da vicino il comportamento dei clienti e modificando i voli per garantire che il nostro programma sia in linea con la domanda” dice l'amministratore delegato Johan Lundgren.



In particolare, la decisione del vettore è arrivata dopo che il Regno Unito ha modificato lo status di 7 isole greche, Lesbo, Tinos, Serifos, Mykonos, Creta, Santorini e Zacinto, imponendo la quarantena a chi proviene da una di esse.