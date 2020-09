Aeroporto di Forlì, arriva Lumiwings: da dicembre voli sull’Est Europa

Dopo Air Dolomiti è la volta di Lumiwings. L’aeroporto di Forlì aggiunge un altro tassello al suo programma per il ritorno in pista e diventa base operativa della compagnia aerea greca. E questa volta non si tratterà di un singolo collegamento, come avverrà (almeno per ora) con la controllata del gruppo Lufthansa (volo su Monaco di Baviera): l’obiettivo infatti è attivare rotte verso i Paesi dell’Est Europa.

“La compagnia Lumiwings - si legge in una nota della società di gestione dell’aeroporto romagnolo - specifica che ha scelto l’Aeroporto di Forlì come propria base operativa e che dal 1° dicembre 2020 effettuerà voli commerciali di linea verso l’Est Europa (Romania, Polonia, Moldavia, Repubblica Ceca, Ucraina) con frequenze giornaliere, garantendo servizi ad alto valore aggiunto e prezzi particolarmente interessanti e convenienti”.



Non solo. Per la successiva stagione estiva la compagnia intende garantire anche collegamenti con le principali destinazioni turistiche della Grecia. Orari e tariffe verranno resi noti nelle prossime settimane.