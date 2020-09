Ha scelto una data molto simbolica per il suo ritorno in pista, vale a dire l’11 settembre. E non a caso sarà il primo volo dopo sei mesi tra la base di Barcellona El Prat e New York. Il braccio low cost a lungo raggio del Gruppo Iag, Level, riprende le operazioni, anche se sarà qualcosa di diverso da un vero e proprio rilancio. Il segmento del long haul, infatti, continua a soffrire in maniera particolare sotto i colpi delle restrizioni che ne rendono difficile una reale continuità.

Lanciata tre anni fa per mettere un piede in un segmento che sembrava diventato la nuova frontiera del trasporto aereo, quella del lungo raggio low cost appunto, con Norwegian come ambassador numero uno, Level ha poi avuto una storia travagliata, non riuscendo mai a imporsi come era nelle intenzioni del gruppo.



Le prossime mosse

L’arrivo della pandemia ha poi dato il colpo definitivo determinando la chiusura della controllata Level Europe, con base a Vienna, e la cancellazione delle operazioni da Parigi Orly prima e da Barcellona poi. Ora dopo sei mesi Level riparte proprio dalla Catalogna da dove dopo New York partirà anche per Buenos Aires il 16, mentre per ottobre potrebbero tornare anche le rotte su San Francisco e Santiago del Cile. Tutto, ovviamente, con il condizionale d’obbligo.