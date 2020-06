Level Europe alza bandiera bianca, stop a tutti i voli

Il gruppo Iag, di cui fanno parte British Airways, Vueling, Iberia e Aer Lingus, perde uno dei suoi rami più piccoli. La divisione low cost Level Europe, specializzata in voli a corto raggio con base a Vienna, smette infatti di volare a partire da oggi.

Con una flotta di 6 aerei, Level Europe era stata creata da una costola dell’omonima low cost specializzata sui voli a lungo raggio no frills per inserirsi in un mercato, quello austriaco con direttrici verso le destinazioni leisure, dove negli ultimi 2-3 anni la competizione si stava facendo sempre più serrata. Oltre ad Austrian avevano infatti aumentato il loro presidio Lauda, Eurowings e Wizz Air.



Il 2020 si è invece rivelato devastante per il settore con l’esplosione dell’emergenza Covid e molti vettori hanno dovuto ridimensionare la propria presenza. L’eccesso di concorrenza è stata invece fatale per Level Europe, si legge su Simpleflying, che ha scelto di ritirarsi alzando bandiera bianca e portando i libri in tribunale.