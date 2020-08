Norwegian: “Gli aiuti del Governo non sono sufficienti per superare la crisi”

Gli aiuti messi a disposizione dal Governo norvegese per Norwegian non sarebbero sufficienti per superare la crisi. A dirlo, secondo quanto riporta TravelMole, è il chief executive della compagnia aere, Jacob Schram.

“Siamo grati al Governo norvegese per la garanzia di prestito messa a nostra disposizione. Tuttavia – ha dichiarato il manager -, date le attuali condizioni di mercato, non è sufficiente per superare questa prolungata crisi”.



L’aiuto messo a disposizione dall’Esecutivo norvegese ammonta a quasi 300 milioni di euro, ma la domanda è in stallo e, rispetto al 2019, il vettore ha registrato un calo dei passeggeri del 71%.



Per questo motivo la low cost ha confermato l’impegno per reperire nuova liquidità.