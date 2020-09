Norwegian, il governo norvegese estende gli aiuti, ma 140 aerei restano a terra

Norwegian tira il fiato grazie a un estensione del prestito in arrivo da parte del Governo norvegese. Tuttavia il futuro continua a essere ad alto rischio, considerando che la domanda per i viaggi rimane al minimo e le prospettive per i mesi a venire sono tutt'altro che incoraggianti.

Il vettore attualmente sta operando con solamente 7 aerei della flotta effettuando voli quasi esclusivamente all’interno del Paese con le uniche eccezioni di alcuni collegamenti a corto raggio da e per Gatwick e della rotta Aalborg-Copenhagen in Danimarca. Poca roba per riportare in volo alcuni del 140 aerei che sono stati messi a terra ormai da diversi mesi.