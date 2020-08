La prima deadline sarebbe quella del 15 settembre. Entro quella data dovrà essere definita la prima struttura, anche operativa, della nuova Alitalia, per potere procedere di pari passo su due fronti: quello industriale, con il piano a breve e medio termine della newco, che possa ottenere il benestare da parte della Commissione europea (e liberare i tre miliardi di dote da parte del Governo); e quello operativo, per potere procedere a definire il network prima che i competitor cannibalizzino le rotte e Az si ritrovi a dovere rimanere nelle retrovie.

Le richieste

Si prospettano due settimane di fuoco per i ministeri interessati nella partita della nuova Alitalia e per l’amministratore delegato e il presidente designati della newco, Fabio Lazzerini e Francesco Caio. Proprio questi ultimi due, secondo quanto riportato da Corriere.it, avrebbero chiesto un’accelerata per potere avere una struttura definita almeno in vista dell’avvio dell’orario invernale.



Proprio per questo, oltre alla stesura del piano industriale, sarebbe partita anche la ricerca della squadra di dirigenti che verranno chiamati a gestire i settori chiave per la compagnia, dal network al commerciale, dalle finanze alle alleanze. E quest’ultimo appare sempre più determinante per riuscire a combattere contro lo strapotere delle low cost: ora non ci sono più solamente easyJet e Ryanair ad aumentare lo strapotere sulla Penisola, ma si registra anche l’avanzata continua di Wizz Air, che proprio per domani ha convocato una nuova conferenza stampa durante la quale ci si attende l’annuncio di nuove rotte, forse anche domestiche.



Le ipotesi per il cda

E in questi giorni dovrebbe definirsi anche la struttura del consiglio di amministrazione della newco: secondo gli ultimi rumors, oltre a Fabio Lazzerini e Francesco Caio, il cda dovrebbe vedere la presenza di altri cinque componenti.