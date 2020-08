Un assaggio di ripresa con l’orario invernale per poi tornare lentamente al network consueto la prossima estate se le condizioni lo renderanno possibile. È la rotta tracciata da Delta Air Lines, che ha fornito le anticipazioni sulla programmazione a lungo raggio dei prossimi mesi.

Per l’Italia, dopo la riattivazione del collegamento tra Milano e New York con tre frequenze settimanali, ci sarà un secondo volo nel mese di settembre, questa volta su Roma Fiumicino, anch’esso tre volte alla settimana. Su entrambi i voli le frequenze saliranno a 5 con l’avvio dell’orario invernale a fine ottobre.



Raddoppio nel 2021

Di tutt’altro tono la programmazione per la summer 2021 tra Italia e Stati Uniti: pur rimanendo lontani dai massimi storici di Delta, i voli raddoppieranno e diventeranno tutti giornalieri. Oltre alle due rotte invernali arriveranno anche il volo tra Atlanta e Fiumicino e quello tra Venezia e New York. La rotta sulla Grande Mela dalla Capitale, inoltre, salirà anche a due frequenze al giorni nei periodi di picco.