Delta prolunga il blocco del posto centrale fino al 2021

Passeggeri limitati sui voli Delta Air Lines ancora per tutto il 2021. La compagnia aerea annuncia il prolungamento delle misure di sicurezza speciali almeno fino al 6 gennaio prossimo. Tra i provvedimenti, anche il blocco del posto centrale nelle classi Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin, per le prenotazioni effettuate via l’app Fly Delta app o online.

Inoltre il vettore ha anche prolungato la cancellazione della penale per il cambio del biglietto sui nuovi voli acquistati entro il 30 settembre 2020.