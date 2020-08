Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay e Perù. Sono queste le destinazioni che a partire dal mese di settembre usciranno dallo schedule di Air Europa a causa delle restrizioni ancora in corso per la pandemia, che incidono in maniera negativa sulla domanda.

Una mossa che sarà accompagna dall’introduzione di voli speciali per i rimpatri qualora questi si rendano necessari. Per i passeggeri coinvolti invece nel taglio dei voli verrà proposto un cambio di destinazione oppure la possibilità di ricevere un voucher dello stesso valore da utilizzare entro un anno. Nessun cenno, invece, rileva Preferente, alla possibilità di ottenere il rimborso.



Dal mese di settembre le destinazioni a lungo raggio servite da Air Europa resteranno Guayaquil, Miami, New York, Quito, San Pedro Sula, Santo Domingo e San Paolo.