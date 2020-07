Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia. Riparte da queste tre destinazioni Air Europa sull’Italia, tre voli giornalieri che torneranno a essere operativi a partire dal 15 luglio.

“Come preannunciato, dopo aver ripreso i collegamenti in Spagna, Air Europa sta riattivando le sue rotte in Europa e nel resto del mondo – commenta il general manager Italia Renato Scaffidi (nella foto) -. Un segnale decisamente positivo per la nostra compagnia e per l’intero comparto. Un’iniezione di fiducia e di positività che da tempo attendavamo e che permetterà di riattivare i flussi da e per l’Italia sia dalla Spagna che dal Centro e Sud America, ridando così un po’ di smalto alla nostra economia”.



Ad oggi Air Europa ha ripreso a volare in Spagna e, sempre dal 15 luglio, volerà verso Santo Domingo, Montevideo, Quito e San Paolo. Ad agosto e settembre si prevede la ripartenza delle altre rotte verso il continente americano.