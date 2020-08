Air Italy: si riapre l'iter per la procedura di licenziamento collettivo

Si tornerà a parlare di procedura di licenziamento collettivo nell’incontro convocato dai vertici di Air Italy in liquidazione con i sindacati. E per gli ormai ex dipendenti della compagnia si riapre lo spettro di un futuro carico solamente di incognite.

Secondo quanto riportato dall’Ansa il vertice sarebbe stato convocato per fare il punto della situazione e valutare le prossime mosse essendo decorso il termine di sospensione di cinque mesi dei licenziamenti per l'emergenza coronavirus; termine con il quale l’azienda ha cessato definitivamente ogni attività.



Pronta la reazione da parte dei sindacati, che difendono in primo luogo l’intesa raggiunta per i dieci mesi di cassa integrazione ma mantengono alta l’attenzione sul futuro, chiedendo nuovi incontri con il Governo per valutare la ricollocazione dei lavoratori.