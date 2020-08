Air Italy, Catalfo: “Al lavoro per la ricollocazione dei dipendenti”

“Stiamo valutando tutte le prospettive possibili e a breve presenteremo le nostre proposte ai sindacati”. Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo scende in campo in prima persona sul tema degli ex dipendenti di Air Italy, in attesa di conoscere il proprio destino.

Oggi è previsto un incontro tra i sindacati e Air Italy in amministrazione controllata per definire le prossime mosse essendo scaduti i termini dello stop al licenziamento collettivo. E salgono i timori che possa arrivare un’accelerata in tal senso.



In un’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna Catalfo intanto ha ribadito che sono confermati i dieci mesi di cassa integrazione garantita, con una specifica ad hoc contenuta nel Decreto Agosto e già in Gazzetta Ufficiale. Ma ha poi aggiunti che sono al lavoro tre ministeri congiuntamente per trovare una soluzione che punti alla ricollocazione. Nessun cenno specifica alla nuova Alitalia, anche se più volte l’ipotesi è stata tirata in ballo.