Sono ore decisive per Thai Airways: nel giro di pochi giorni si deciderà infatti il destino della compagnia aerea thailandese, sempre più in difficoltà dopo il blocco pressoché totale delle operazioni, sommato a una situazione pregressa fatta di numerosi bilanci in rosso. Non a caso l’ultima stima, relativa al mese di luglio, parlava di una situazione debitoria pari a 3 miliardi di dollari.

L’ultimo dato disponibile, spiega Simpleflying, è quello relativo al semestre di quest’anno: i conti parlano di un rosso da 900 milioni di dollari, ma la situazione è stata ulteriormente complicata dalla decisione dell’auditor di sospendere la certificazione. Decisione che ha anche fatto scattare immediatamente la sospensione del titolo in Borsa.



A pesare sulla situazione di stallo un altro fattore, ovvero l’attesa della decisione del tribunale fallimentare thailandese, al quale la compagnia si è rivolta per ottenere la protezione fallimentare e avviare il piano di ristrutturazione da presentare poi ai creditori e agli azionisti. La decisione era attesa per ieri, ma sono state fissate due nuove udienze per il 20 e il 25.