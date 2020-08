Thai Airways: il 14 settembre la decisione sul piano di ristrutturazione

Il Tribunale fallimentare thailandese si pronuncerà il prossimo 14 settembre in merito al piano di ristrutturazione presentato di Thai Airways all’interno del processo di protezione fallimentare chiesto nelle scorse settimane.

Ieri sono terminate le ultime udienze fissate su richiesta di alcuni creditori minori, che si opponevano al programma della compagnia, e ora può partire l’iter per stabilire appunto se il piano messo a punto per Thai può ottenere il via libera e, in caso di esito positivo, nominare il comitato che dovrà vigilare sulla corretta esecuzione.



Il presidente della compagnia, Chansin Treenuchagron, si è detto fiducioso sul risultato, anche in considerazione dell’appoggio già ricevuto dalla maggioranza dei creditori.