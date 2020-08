Nuovo ossigeno nelle casse di easyJet. Il vettore ha incassato 203 milioni di sterline dalla vendita e dal lease back di 5 aeromobili, nello specifico A321neo. Come sottolinea travelmole.com, easyJet ha portato così a 608 milioni di sterline il totale del ricavato da operazioni di lease back.

Il ricavato, viene ancora precisato, sarà utilizzato per rafforzare la liquidità. Ma gli sforzi potrebbero non essere ancora finiti: il vettore infatti continuerà a monitorare la situazione e non esclude ulteriori operatori per sostenere la cassa.