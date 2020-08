Un volo decisamente insolito quello di easyJet tra Napoli e Atene. In partenza per la vacanza in Grecia, infatti, un passeggero ha chiesto alla fidanzata, seduta al suo fianco, di sposarlo. Una proposta di matrimonio portata a termine anche con la complicità dell’equipaggio dell’aeromobile.

Ma le sorprese non sono finite qui: una volta atterrata ad Atene, la coppia di promessi sposi è stata infatti accolta dall’Ente del turismo greco con un benvenuto speciale.