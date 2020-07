"Abbiamo decisamente superato la fase in cui le agenzie chiedevano principalmente conferme e certezze sulle misure di prevenzione: ora registriamo finalmente un'evidente ripresa delle prenotazioni". Francesca Marino (nella foto), passenger department manager di Grimaldi Lines, non ha dubbi: dopo le mille incognite che avevano fatto vacillare le speranze di ripartenza, la domanda sta ora tornando sopra i livelli di guardia e il player dei mari può finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Ventiquattro in tutto i collegamenti messi in campo per l'estate 2020 verso Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Malta, Tunisia e Marocco.



