Airbus e Boeing: gli aerei da consegnare si moltiplicano. Oltre 600 quelli parcheggiati

Gli inventari dei jet non consegnati di Airbus e Boeing si allungano a dismisura per la pandemia. Sono centinaia gli aeromobili prodotti dalle due case aeronautiche, molti dei quali widebody, che rimarranno parcheggiati probabilmente ancora a lungo.

Sarebbero, per esattezza, 628 gli aerei passeggeri commerciali che hanno completato i voli di collaudo, ma che non sono stati mai consegnati, secondo i dati di un’analisi Cirium: 462 i Boeing (molti dei quali, però, del modello 737 Max, già a terra da tempo) e 166 gli Airbus (sia per corto-medio raggio, sia long haul).



Secondo quanto riportato da Flightglobal, il costruttore europeo avrebbe affermato che “a fine giugno avevamo 130 aeromobili che non siamo riusciti a consegnare a causa di Covid-19”. Tra i 39 widebody della Boeing, invece, non consegnati ci sono due 747, un 767, cinque 777 e 31 Dreamliner.