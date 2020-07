Airbus verso il taglio di 15mila posti di lavoro

Airbus dovrà ridurre l’organico di circa 15mila posti di lavoro, cioè l'11% del personale operante in tutto il mondo entro l'estate del 2021. Il provvedimento, reso noto in una nota del produttore di aerei diffusa da La Repubblica, non escluderebbe licenziamenti al fine di ridimensionare l’attività nel settore dell'aviazione commerciale. Sarebbero circa 5mila 100 i posti tagliati in Germania, 5mila in Francia, mille700 nel Regno Unito, 900 in Spagna e mille300 negli altri siti del gruppo in tutto il mondo.

La misura si è resa necessaria per contrastare la crisi attraversata dal trasporto aereo, con un calo dell'attività commerciale del 40% e con prospettive globali di ritornare ai livelli pre-coronavirus pnon prima del 2023 e, nelle ipotesi peggiore, nel 2025.



Intanto, la decisione ha già sollevato forte ostilità in Francia, dove sono previste le riduzioni maggiori insieme alla Germania.