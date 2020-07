Eurowings si allea con Booking per l'extra volo

Booking è il nuovo partner ufficiale di Eurowings. Grazie all’integrazione della piattaforma di prenotazione, i clienti della compagnia aerea possono prenotare la propria sistemazione alberghiera in aggiunta al volo, usufruendo anche di termini di pagamento flessibili e con la possibilità di guadagnare miglia attraverso il programma bonus Eurowings Boomerang Club.

“Booking.com ha un forte orientamento al cliente e, come portale di prenotazione alberghiera, si adatta a Eurowings - afferma Anna Menke, head of customer experience, partner & loyalty at Eurowings -. I nostri passeggeri possono pianificare le vacanze estive aggiungendo un hotel dal portfolio di Booking al proprio volo o trarre ispirazione per i viaggi programmati in futuro”. S. P.