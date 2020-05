Il ritorno dei collegamenti da Napoli, Catania e Olbia alla volta di Düsseldorf e Stoccarda e il potenziamento dei voli da Milano Malpensa a Francoforte. Si delineano i contorni del programma di giugno di Lufthansa ed Eurowings, con 12 voli nuovi che vanno ad aggiungersi a quelli già in essere da Milano Malpensa e Roma Fiumicino a Francoforte.

Dall’inizio del prossimo mese, dunque, l’offerta di voli dal nostro Paese passerà dalle attuali 21 a 33 partenze settimanali.

Da Catania si viaggerà due volte la settimana su Düsseldorf e una su Stoccarda con Eurowings, con un identico operativo da Olbia.



Anche da Napoli saranno disponibili due collegamenti, sempre con Eurowings, alla volta di Düsseldorf, mentre i voli da Malpensa per la stessa città tedesca passeranno a 4.



Il rafforzamento del network

Il ripristino dei collegamenti con l’Italia rientra in un quadro più ampio di rafforzamento del network del Gruppo che, nella prima metà di giugno, comprende anche 19 destinazioni a lungo raggio, quattordici in più rispetto a maggio. In totale Lufthansa, Swiss ed Eurowings offriranno quindi, fino a metà giugno, più di 70 frequenze settimanali all'estero, quasi il quadruplo rispetto a maggio.

Un'ulteriore ripresa dei voli a lungo raggio di Lufthansa è prevista per la seconda metà del mese.



"Il nostro contributo al rilancio"

"Con la timetable dei voli di giugno – spiega Harry Hohmeister, membro del comitato esecutivo della German Lufthansa AG - vogliamo dare un importante contributo al rilancio dell'infrastruttura aeronautica. Si tratta di una parte essenziale della potenza economica non solo tedesca, ma europea. La gente vuole e può viaggiare di nuovo, sia in vacanza che per motivi di lavoro. L’obiettivo nei prossimi mesi sarà quello di continuare ad ampliare la nostra offerta passo dopo passo”.



A fine giugno il Gruppo prevede di arrivare a offrire circa 1800 viaggi di andata e ritorno settimanali verso oltre 130 destinazioni in tutto il mondo.