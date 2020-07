Nuova partnership tra JetBlue e American Airlines

JetBlue e American Airlines annunciano una partnership strategica al fine di accelerare la ripresa dei due vettori alla luce della pandemia. Nuove rotte, maggiore scelta e un'esperienza di viaggio semplificata: sono questi i pilastri sui quali si fonderà questa collaborazione.

Dopo un mese dall'avvio del sodalizio con Alaska Airlines, AA è dunque pronta per una nuova alleanza e per una crescita che include ad esempio, il lancio del volo JFK-Tel Aviv, ma anche Atene e il ritorno - sempre con partenza dallo scalo newyorkese - della tratta su Rio De Janeiro a partire dall'inverno 2021. Contemporaneamente, secondo quanto riportato da Travelpulse, JetBlue aumenterà i voli da LaGuardia e Newark oltre a operare in codeshare con AA. G. G.