American verso il taglio di 25mila posti di lavoro

Si avvicina l’ora dei tagli in casa American Airlines. In una lettera ai dipendenti, i vertici della compagnia aerea statunitense hanno annunciato il taglio di 25mila posti di lavoro.

I tagli, si legge sulla Cnn, potrebbero scattare all’inizio dell’autunno, nel mese di ottobre. In quel periodo, infatti, scadranno gli aiuti pubblici concessi dalla Casa Bianca al trasporto aereo per far fronte alla crisi coronavirus, nonché il divieto di operare riduzioni di personale.



Per il vettore i licenziamenti sembrano essere quasi una strada obbligata. Il calo della domanda e i divieti imposti a livello internazionale stanno infatti mettendo sotto stress l'operatività e le casse del vettore.