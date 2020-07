Qatar Airways riprende il volo con il Venezia-Doha

È decollato ieri pomeriggio dall’aeroporto di Venezia il volo di Qatar Airways diretto a Doha, un collegamento che segna la ripresa delle operazioni della compagnia nello scalo.

“Abbiamo iniziato operando un’offerta di 3 voli settimanali - sostiene Maté Hoffmann, Country Manager Italia & Malta Qatar Airways -, con l’obiettivo di espandere il programma e dare a tutti i passeggeri in partenza dallo scalo di Tessera quante più opzioni di viaggio possibili. Abbiamo avviato una fase di riapertura che rappresenta, nel segmento dei viaggi a lungo raggio, un segnale di speranza dopo un periodo di difficoltà”.



I voli Qatar Airways per Venezia Marco Polo saranno tre alla settimana operati da Boeing B787 Dreamliner ogni lunedì, mercoledì, venerdì, con connessioni in coincidenza attraverso l'hub della compagnia a Doha, l'aeroporto internazionale di Hamad. È dunque possibile per tutti i viaggiatori in partenza da Venezia raggiungere alcune delle destinazioni del network come Dacca, Maldive, Bali, Nairobi, Zanzibar e Shanghai.



La terza fase della ripresa

“Il volo su Doha - sostiene Camillo Bozzolo, direttore commerciale Aviation del Gruppo Save - è il primo collegamento intercontinentale che riprende ad operare a Venezia da marzo, quando per via della crisi tutti i voli sono stati sospesi. La linea segna la terza fase della ripresa del traffico sul Marco Polo dopo quella nazionale ed europea”.