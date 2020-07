Air Europa riprende i collegamenti, nuovo servizio WiFi per i passeggeri

Oggi Air Europa ha ricominciato a volare, riprendendo i collegamenti europei e transoceanici con un nuovo servizio per i passeggeri: tre prodotti WiFi che rimarranno attivi durante il volo senza limitazioen di tempo o megabyte.

Il servizio, di cui è dotata l'intera flotta - dai Dreamliner agli Airbus 330 oltre ai Boeing 737-800 sul corto e medio raggio - consente ai clienti di chattare, navigare, utilizzare i social network e inviare e-mail con connessione Vpn per lavorare o per utilizzare le diverse applicazioni, a seconda del pacchetto scelto. Tre le opzioni - Chat, Chat & Surf, Chat & Surf Plus -, a seconda del volume di navigazione richiesto.



Il servizio, sviluppato da Panasonic, potrà essere acquistato a bordo e a breve sarà disponibile per l’acquisto anche nel sito ufficiale della compagnia. Per essere attivato basterà connettersi, in modalità aereo, alla rete WiFi ‘aireuropaontheair’, aprire il browser e selezionare il piano internet desiderato.