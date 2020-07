Distanziamento in spiaggia e stop ai voli: verso la proroga al 31 luglio

Le misure di sicurezza in vigore saranno molto probabilmente prorogate fino a fine mese. Sarebbe in arrivo infatti un nuovo decreto che prolunga alcune delle disposizioni in scadenza il 14 luglio fino al 31 del mese.

Come precisa ilsole24ore.com, tra le prescrizioni che saranno confermate ci dovrebbe essere anche il distanziamento tra gli ombrelloni nelle spiagge (con 10 metri quadrati a disposizione per ciascuno e un metro e mezzo di distanza tra lettini, sedie e sdraio). Confermate anche le distanze di sicurezza all’interno dei ristoranti.



Il Dpcm in arrivo dovrebbe anche recepire il divieto di ingresso e di transito da 13 Paesi stabilito dal ministero della Salute.



Sempre per l’ingresso dall’estero, sarebbero in corso valutazioni per l’inserimento o l’eliminazione di alcuni Paesi dalla lista.