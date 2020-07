Viaggi in treno e distanziamento, le novità in arrivo nel Dpcm di oggi

Tra le altre misure in arrivo nel nuovo Dpcm che verrà varato in giornata ci sono novità che riguardano il distanziamento, in particolare nel settore del trasporto ferroviario e pubblico. Per chi viaggia in treno verrà mantenuta la regola dell’alternanza nei posti a bordo, salvo diverse disposizioni da parte delle Regioni, come già avvenuto ad esempio in Piemonte e Liguria.

Se però sui treni i posti sono posizionati in fila verticale potrà decadere l’obbligo del distanziamento di un metro, a patto che ci sia un sistema di areazione adeguato. Norme, queste ultime, che dovranno però essere ratificate dal Ministero della Salute.



Per quanto riguarda l’uso delle mascherine, l’obbligo dovrebbe rimanere solamente per i luoghi al chiuso anche in Lombardia, sempre a patto che si rispettino le regole del distanziamento.