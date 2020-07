Inizia la ‘Fase 2’ della ristrutturazione in casa Lufthansa. Il Gruppo tedesco ha approvato una seconda serie di misure (già annunciate a inizio aprile) volte a tagliare i costi e a consentire alla società di ripagare gli aiuti pubblici e gli interessi.

La prima fase della ristrutturazione ha riguardato la riduzione della flotta di 100 unità e il blocco delle operazioni Germanwings, nonché il parziale ridimensionamento del consiglio di amministrazione di Deutsche Lufthansa AG.



Gli interventi

Ora, i nuovi interventi includeranno una riduzione delle posizioni di leadership del 20%; il taglio di 1.000 posizioni nell’amministrazione di Deutsche Lufthansa AG. Sarà accelerato il processo di trasformazione di Lufthansa Airlines in un’entità aziendale autonoma; e saranno messe in atto le annunciate operazioni di riduzione della flotta e l’ottimizzazione delle operazioni negli hub di Monaco e Francoforte.



Gli esuberi

Sul fronte dei tagli al personale, il Gruppo ha stimato a quota 22mila (e non più 26mila) il totale degli esuberi.



Ma sulla questione il Gruppo tiene a precisare che “contrariamente a molti dei suoi concorrenti, Lufthansa continuerà ad evitare licenziamenti ove possibile.”