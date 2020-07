Lufthansa torna a fare progetti. Incassati gli aiuti di Stato e avviata la seconda fase del piano di ristrutturazione, il Gruppo si appresta ad affrontare una nuova scommessa, lanciando una nuova compagnia aerea: Ocean.



Una volta ottenute le certificazioni di volo, la nuova entità entrerà in attività assorbendo buona parte delle operazioni di lungo raggio di Lh. Sarà una vera e propria divisione long haul di impronta leisure, ma, secondo le prime anticipazioni fornite dal Gruppo stesso, potrebbe diventare qualcosa di più.



Un progetto ambizioso

Stando a quanto riporta flightglobal.com, l’idea del colosso tedesco sarebbe quella di completare il network Lufthansa-Eurowgings, sviluppando, al contempo, un progetto simile al modello di business di Edelweiss, la filiale dedicata ai viaggi leisure di Swiss. In questo modo, oltre a voli di lunga gittata verso le mete più ambite per il relax, la nuova unità offrirebbe una gamma completa di prodotti di viaggio.



Manca ancora la data di debutto ufficiale di Ocean, ma il Gruppo ha già posizionato gli aeromobili: quattro a Francoforte, quattro a Dusseldorf e tre a Monaco.