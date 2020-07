Váradi non è spaventato dalla crisi. E anche in questo periodo difficile apre la base di Malpensa per la sua Wizz Air.



Nella nuova puntata di Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto), il podcast del direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista racconta la press conference di presentazione del progetto del vettore sullo scalo varesino.



Un evento che ha dimostrato come il manager ungherese non abbia timore delle nubi che circondano il settore del trasporto aereo.