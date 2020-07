Wizz Air lancia cinque nuove rotte su San Pietroburgo

Porta ancora una volta la firma di Wizz Air il nuovo incremento di destinazioni dall’Italia per la prossima programmazione invernale. New entry in questo caso è San Pietroburgo, una delle basi più recenti del vettore low cost, che sarà collegata con 5 aeroporti italiani.

Nel dettaglio dalla città russa partiranno voli in direzione di Bergamo, Treviso, Bologna, Catania e Torino, con l’avvio delle operazioni previsto dal mese di dicembre.



I voli sulla Russia vanno così ad aggiungersi alla raffica di collegamenti annunciati dalla compagnia pochi giorni fa nel corso dell’inaugurazione della nuova base di Milano Malpensa, aeroporto dal quale la compagnia ha deciso di lanciare una sfida aperta sull’Italia a Ryanair e easyJet.