Alitalia raddoppia le frequenze tra Venezia e Roma

Raddoppiano le frequenze operate da Alitalia sulla tratta Venezia-Roma, rimasta sempre attiva anche durante il periodo di lockdown.

In particolare, i voli passano da due a quattro al giorno: ai collegamenti già operativi (15:25 da Venezia e 13:30 da Roma), Alitalia aggiunge la frequenza delle 6:05 dal Marco Polo a Fiumicino e il 21:40 sulla tratta inverna, dalla Capitale verso Venezia.



Prima dell'imbarco, tutti i passeggeri sono tenuti a indossare la mascherina e consegnare un'autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da Covid-19.



Nel rispetto delle norme attuali, tutti gli aeromobili Alitalia vengono sanificati ogni giorno e l'aria a bordo è rinnovata ogni tre minuti rimanendo pura al 99,7 per cento. O. D.