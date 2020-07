Efromovich: “Ecco la mia proposta per riportare Alitalia alla gloria del passato”

German Efromovich e la sua Sinergy Group non mollano la presa su Alitalia. L’ex patron di Avianca ha nuovamente ribadito le proprie posizioni e lo ha fatto questa volta in maniera ufficiale nel corso di un’audizione in Commissione trasporti.

Come noto, uno dei punti su cui si dovrà lavorare per la stesura del piano industriale che porterà la firma di Fabio Lazzerini e Francesco Caio, appena nominati amministratore delegato e presidente della newco, sarà quello della ricerca di un partner industriale solido per aumentare la competitività della compagnia a livello internazionale.



Ed è su questo tasto che Efromovich ha nuovamente battuto parlando di un “progetto fattibile per riportare Alitalia alla gloria del passato”, ribadendo di non avere intenzione di avere la maggioranza ma un ruolo di rilievo nell’aspetto gestionale. “La missione della nuova Alitalia deve riflettere un Paese aperto al flusso internazionale”, ha aggiunto.