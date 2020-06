Lot, al via i voli su Roma, Venezia, Rimini e Catania

Roma Fiumicino, Venezia, Catania e Rimini. Sono queste le quattro destinazioni italiane scelte da Lot per la programmazione estiva in ottica leisure che prenderà il via a partire dal prossimo tre luglio. Un piano che coinvolgerà in totale 36 aeroporti europei, con partenze da otto scali polacchi oltre a Varsavia.

Le quattro mete della Penisola saranno tutte collegate con la capitale della Polonia, mentre su Roma Fiumicino sono previsti collegamenti anche da Danzica, Cracovia, Poznan e Breslavia. Oltre alle rotte italiane sono previsti collegamenti su Croazia, Spagna, Malta, Bulgaria, Montenegro, Georgia, Macedonia, Cipro, Albania e le isole di Santorini, Kos, Corfù e Creta.