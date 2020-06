Con la progressiva riapertura delle frontiere internazionali extra-Schengen da domani torna operativa l’area di imbarco E dello scalo di Fiumicino, chiusa lo scorso 27 marzo per le molteplici cancellazioni di voli.

Una riapertura che, spiega una nota di Adr, rappresenta anche un segnale concreto nei confronti degli operatori commerciali per un progressivo ritorno verso la normalità. Nell'area di imbarco E, infatti, è presente una galleria dello shopping tra le più grandi realizzate in un hub europeo, con un'offerta vasta nel settore moda-lusso e della ristorazione. “La gran parte dei punti vendita presenti a Fiumicino - spiega l’azienda - ha confermato la ripresa delle attività. E tra questi, anche i migliori marchi italiani”.



Come cambia la configurazione dello scalo

Da domani 1 luglio, mentre tutte le operazioni di check-in e i controlli di sicurezza verranno ancora effettuati al Terminal 3, non saranno invece più utilizzati i moli B e D, finora riservati rispettivamente ai voli nazionali, Schengen ed extra Schengen. Tutti i voli saranno operati dalla area di imbarco E, dove per l'occasione è stata installata una nuova area per il controllo dei passaporti e dalla quale saranno possibili anche i transiti da e per destinazioni extra Schengen. Non cambia nulla, invece, per gli arrivi e per la riconsegna bagagli, che continuano ad essere al Terminal 3.



Le norme di sicurezza

Per quanto riguarda, invece, la normativa anti-Covid, l'ingresso in aerostazione, dopo il controllo delle temperatura corporea con i termoscanner, è consentito solo ai passeggeri e agli operatori aeroportuali attraverso l'ingresso 5 piano partenze del Terminal 3 e al mezzanino sempre del Terminal 3 per chi arriva dai parcheggi multipiano e dalla stazione ferroviaria.



L'uscita dal terminal è consentita a livello partenza del Terminal 3 dalla porta 3 e a livello arrivi dalla porta 2. A ll'interno dello scalo è inoltre obbligatorio indossare la mascherina di protezione e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.