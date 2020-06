Noleggio auto contro il Governo: ‘Per il settore niente sgravi fiscali’

Un settore che fa i conti con una crisi profonda e non si sente appoggiato dal Governo. Il noleggio auto tira le prime somme di un'estate difficile e attacca l'Esecutivo sul tema dei voucher vacanze.

Da un’indagine a campione di Bain & Company, presentata insieme al Rapporto annuale Aniasa 2020, risulta che il 28% degli italiani per ora non ha intenzione di andare in vacanza, il 52% lo farà utilizzando la propria auto oppure treni, aerei o traghetti, mentre un 20% sceglierà l'auto a noleggio. La meta sarà l’Italia per il 70%, ma un rilevante 30% guarderà all’estero.



Il peso della crisi

La crisi del turismo business e leisure sta pesando sul noleggio auto, che nel periodo marzo-maggio ha incassato cali di oltre il 70% a livello di car sharing e noleggio a breve termine.



“Per il turismo nel suo complesso, invece, quest’anno stimiamo una perdita di fatturato di 66 miliardi” spiega il presidente di Aniasa, Massimiliano Archiapatti, che non ha risparmiato critiche al Governo: “Avevamo chiesto che il voucher vacanze valesse anche per il noleggio di auto. Per tutta risposta hanno inventato gli sgravi per bici e monopattini, come se la mobilità su quattro ruote fosse diventata il male. E della tanto promessa campagna marketing per spendere l’estate in Italia ancora non c’è traccia”.

Adriano Lovera