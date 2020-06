Air Europa: mascherine gratuite e nuova policy per i voucher

Mascherine a tutti i passeggeri, fornite direttamente dalla compagnia aerea. È questa la nuova iniziativa di Air Europa, che ha appena avviato la distribuzione dei presidi igienici per i propri clienti.

“Fermo restando l’obbligo per tutte le persone che accedono in aeroporto di indossare una mascherina, come da disposizione delle autorità competenti - si legge in una nota del vettore -, Air Europa ha deciso di implementare le misure di sicurezza fornendo, al momento dell’imbarco, un ulteriore mascherina unitamente a salviettine disinfettanti”.



Inoltre, per quanto riguarda i voucher, la compagnia ha adottato una policy che prevede uno sconto del 50% su tutte le tariffe (tasse e supplementi esclusi) per le nuove prenotazioni di coloro che dispongono di un credito. Inoltre, l’importo del voucher è trasferibile a terzi e dunque potrà essere utilizzato anche da altri passeggeri.



La validità del credito è di 12 mesi dalla sua emissione e potrà essere utilizzato anche in maniera frazionata, fino all’esaurimento dell’importo.