Il volo più lungo di Air Europa: atterrato il Los Angeles - Bali

"Uno dei nostri Boeing Dreamliner è decollato da Los Angeles quasi sedici ore fa e ora sta per atterrare a Bali, rendendolo il volo più lungo che abbiamo mai operato." In un tweet Air Europa ha segnalato il suo volo record malgrado la crisi da coronavirus.

Come riportato da Preferente, il Boeing 787-900 Dreamliner ha infatti percorso un totale di 13.894 chilometri per atterrare all'aeroporto di Denpasar, a Bali.

Intanto, la compagnia sarebbe riuscita a garantirsi un prestito bancario di 140 milioni, dopo settimane di trattative tra l'amministratore delegato di Globalia, Javier Hidalgo e il ministro dei trasporti, José Luis Ábalos. Air Europa riceve così una boccata d’ossigeno che la aiuterà a mantenere la liquidità.