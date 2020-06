Moby gioca d’anticipo sull’Elba, ripartono tutti i collegamenti

Moby anticipa la summer sull’isola d’Elba. La compagnia ha infatti deciso di programamre prima del previsto le due corse che ancora non erano state attivate. In questo modo da sabato 20 giugno la stagione incomincia a pieno ritmo e Moby e Toremar arriveranno a programamre fino a cento partenze al giorno in direzione di Portoferraio, Cavo e Rio Marina.

"L'estate del riscatto"

"L’anticipo di due ulteriori corse previste sull’orario estivo - commenta Alessandro Onorato, vicepresidente e responsabile commerciale del gruppo di cui fanno parte Moby e Toremar - consolida una volta di più il nostro grande rapporto, familiare e aziendale, con l’Elba. L’estate 2020 può diventare quella del riscatto del nostro Paese e del sistema Italia".



Nei giorni e nelle ore di punta è prevista una partenza ogni sei minuti per le varie destinazioni e, secondo le varie tipologie di viaggio, la formula ‘Parti prima’ permette di imbarcarsi sul primo mezzo disponibile, evitando inutili attese in banchina. Tutte le navi in servizio da e per l’Elba garantiscono la presenza del ‘care manager’ ad assicurare il rispetto di tutte le norme sul distanziamento e sulla sicurezza a bordo, dal mantenimento delle distanze e della mascherina a una continua sanificazione degli spazi.