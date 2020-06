Moby inaugura la stagione della Genova-Bastia

Moby inaugura l’inizio della stagione della Corsica: dal 19 giugno al 26 settembre la compagnia presenta le sue ammiraglie, Moby Wonder e Moby Aki, in rotta sulla linea Genova – Bastia. La durata della traversata è di sole cinque ore: si parte alle 9 e si sbarca in Corsica alle 14. Anche il ritorno ha orari compatibili con la possibilità di godere fino all’ultimo delle spiagge e della natura della Corsica: le navi Moby ripartono da Bastia alle 15 e arrivano a Genova alle 20.

Fino al 30 giugno continuano la promozione di Moby e Tirrenia con tariffa per le auto al seguito da 20 euro per le partenze Moby per Sardegna, Corsica e Sicilia fino al 30 settembre. L’offerta per le auto al seguito a partire da 20 euro vale anche sulle linee Tirrenia Genova-Porto Torres-Genova, Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia, Napoli-Palermo-Napoli sempre fino al 30 settembre e Genova-Olbia-Genova fra il 21 luglio e il 6 settembre.