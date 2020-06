La lunga chiusura di Linate: riapertura ancora lontana

Ancora una fumata nera per l’aeroporto di Linate. Nell’ultimo decreto firmato ieri sera 14 giugno dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che riapre 25 aeroporti italiani al traffico commerciale, ancora non c’è traccia del city airport milanese, che si avvia al quarto mese di chiusura consecutiva.

Alla base del lungo stop dell’aeroporto, che resta chiuso almeno per una altro mese, potrebbero esserci gli spazi ridotti, che diminuiscono ulteriormente facendo rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro tra i passeggeri. Inoltre, in questo periodo all’interno del terminal proseguono i lavori di restyling e questo toglie ulteriore spazio ai flussi dei viaggiatori.



Ma, secondo quanto ipotizza il Corriere della Sera, determinante è l’aspetto economico: con il traffico ai minimi storici diventerebbe dispendioso per Sea tenere aperte tutte le strutture.



Fra le ipotesi di riapertura, al di là del decreto di ieri che prolunga la chiusura ancora per un mese, emerge la possibilità di tornare a operare regolarmente in autunno.



Gli aeroporti riaperti dal decreto del 14 giugno sono Alghero, Ancona, Bari, Bergamo – Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona.