Da ieri sono 23 gli aeroporti italiani aperti, due in più rispetto a quelli che già erano operativi. Il nuovo decreto firmato dal ministro del Trasporti Paola De Micheli ha infatti dato il via libera anche ad Alghero e Brindisi, mentre resta ancora chiuso Linate.

Il decreto, che sostituisce il precedente del 17 maggio ed è valido fino al 14 giugno, apre quindi al traffico commerciale gli scali di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze-Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, e Venezia Tessera.



Linate ancora fermo

Resta ancora chiuso l’aeroporto di Linate: nel decreto non c’è una spiegazione di questo prolungato stop, ma si può presumere che sia una decisione della stessa società di gestione.



A causa dello scarso traffico, nel mese scorso la Sea ha preferito concentrare i voli su un solo aeroporto per contenere i costi e ha scelto Malpensa. Per l’apertura di Linate molto dipenderà dalle decisioni delle compagnie in termini di volumi di traffico.