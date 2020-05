Roma Fiumicino: ecco le nuove regole in aeroporto per i passeggeri

Arrivano le nuove regole per entrare all’interno dell’aeroporto di Roma Fiumicino. La direttiva sarà operativa a partire dal 26 maggio e riguarderà il Terminal 3, che continuerà a essere l’unico operativo nello scalo.

L'ingresso sarà consentito solo ai passeggeri e agli operatori aeroportuali. “Inoltre - si legge in una nota di Adr -, i controlli della temperatura corporea attraverso i termoscanner, già operativi in aeroporto dal 4 febbraio scorso, verranno ora effettuati all'ingresso nell’aerostazione e non più ai gate d'imbarco. La nuova modalità prevede che il controllo della temperatura venga effettuato presso l'ingresso 5 piano partenze del Terminal 3 e al mezzanino sempre del Terminal 3 per chi arriva dai parcheggi multipiano e dalla stazione ferroviaria”. Agli arrivi del Terminal 3, invece, i controlli vengono effettuati alla porta 4.



Per quanto riguarda l’uscita, questa sarà consentita a livello partenze dalla porta 3 ed a livello arrivi dalla porta 2. Resta inoltre l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro. Queste nuove misure vanno ad aggiungersi a quelle già in atto per la sanificazione e per favorire il distanziamento tra le persone.