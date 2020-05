di Oriana Davini

È atterrato alle 6.51 di ieri all'aeroporto di Bergamo il primo volo di linea dopo la riapertura dello scalo al traffico passeggeri lo scorso 5 maggio.

A inaugurare la ripresa verso la normalità, seppure ancora in fase molto ridotta, è stato un volo operato da Wizz Air proveniente da Sofia. A bordo 113 passeggeri, i primi a transitare nell'aerostazione dal 13 marzo scorso insieme agli 81 partiti a loro volta da Bergamo con lo stesso aeromobile alla volta della capitale bulgara.



La ripartenza

"Il nostro aeroporto si è fatto trovare pronto - è il commento di Giovanni Sanga presidente Sacbo -, sperimentando un contesto nuovo che ha dimostrato di funzionare bene. Ritengo che, con una situazione sanitaria in miglioramento, possiamo tornare a svolgere il ruolo strategico per la mobilità".