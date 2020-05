La scure di Ryanair su Lauda: non ci sarà una base a Zara

Non ci sarà una base croata per Lauda. Nel suo ultimo rapporto finanziario, Ryanair ha annunciato di aver “abbandonato” il progetto di un nuovo hub a Zara per la sua controllata.

La low cost irlandese rimane focalizzata sul contenimento dei costi per recuperare liquidità e limitare le perdite, accelerando così i piani di ridimensionamento di Lauda, già in difficoltà prima dell’inizio della pandemia coronavirus.



Inizialmente, Lauda avrebbe dovuto posizionare nell’aeroporto di Zara 3 aeromobili e operare 31 rotte nell’estate 2020. L’abbandono dei piani di espansione del vettore da parte di Ryanair rappresenta così un duro colpo anche per il piccolo scalo croato.