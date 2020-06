Laudamotion non lascerà Vienna, una flotta da 10 aerei sulla base

La base di Vienna di Laudamotion è salva, ma l’impegno e i sacrifici che verranno richiesti da parte della casamadre, il Gruppo Ryanair, saranno importanti.

A poche settimane dall’annuncio da parte del ceo Michael O’Leary, che aveva minacciato di volere uscire dall’Austria a causa degli alti costi imposti alle compagnie, arriva ora il compromesso che consentirà al vettore di rimanere in pista.



La flotta basata sulla capitale austrica verrà ridotta da 16 a 10 unità e gli aerei attuali saranno progressivamente sostituiti con i B737-800. Inoltre con i sindacati è stato raggiunto un accordo per il taglio degli stipendi. Resta però ora da capire se la decisione attuale dovrà essere ulteriormente rivista nel caso che entri in vigore la nuova normativa del Governo che vuole imporre tariffe minime non inferiori ai 40 euro per passeggero.