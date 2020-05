Wizz Air apre una nuova base in Ucraina a Leopoli

Si sta rivelando una vera e propria macchina da guerra Wizz Air e la volontà di espandersi andando magari a coprire i vuoti lasciati da competitor non più in grado di mantenere il presidio come prima.

Dopo avere avviato le operazioni di Wizz Air Abu Dhabi, rispettando i tempi previsti, e avere manifestato la volontà di rilevare slot a Gatwick per aprire la seconda base londinese, ora la compagnia ha annunciato l’apertura di una nuova base anche in Ucraina, per la precisione a Leopoli.



Sei le destinazioni che saranno collegate con lo scalo ucraino: Lisbona, Amburgo, Stettino (Sczeczin), Tallinn, Billund e Berlino.